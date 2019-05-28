普悠瑪出軌事故事發滿半年，不只司機員尤振仲遭吊銷火車駕駛執照，台鐵前局長范植谷、周永暉、鹿潔身也遭加重處分。交通部今日表示，已行文中國驗船中心，解除董事長范植谷的職位，並改派航港局前局長謝謂君接任，將於6月3日舉行董事會，通過此項人事安排。

台鐵局去年提出17人懲處名單，3名局長的懲處則是由交通部負責，由於林佳龍不滿懲處太輕，甚至點名范植谷還任驗船公司董事長是「沒有是非」，多次對外表示會擴大加重處分。

交通部4月初證實，懲處名單由原先的17人擴大至30人，交通部政務次長王國材說，由於尤振仲關掉ATP，等於讓最後一道防線失守，因此將其納入懲處名單內。台鐵三名前局長處分也被加重，范植谷從1小過加重為記1大過2小過、周永暉從1小過加重為記2小過、鹿潔身從1大過加重為1大過1小過。

交通部長林佳龍上周受訪時表示，確定撤換范植谷職務，但時間或人選都須待行政流程完成。交通部今日終於確定，將在6月3日撤換范植谷董座職位與公股董事職務，將派航港局前局長謝謂君接任。可見謝謂君提早2個月、於5月16日從航港局退休，都是為了此人事安排。

(中時 )