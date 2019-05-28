台灣運彩單場暨場中投注場次預告(5月28日~6月3日)

1.「美國職籃」：總冠軍賽全面提供單場及場中投注。

5/31(五)本季美國職籃的總冠軍爭霸賽將開打，台灣運彩場場提供單場及場中投注外，將於賽前提供多項特別玩法，增添季後賽更多投注樂趣。

●「美國職籃總冠軍」賠率：金州勇士1.18倍、多倫多暴龍3.30倍。

●總冠軍第一戰(5/31)不讓分賠率：金州勇士1.75倍、多倫多暴龍1.75倍。

●總冠軍第一戰(5/31)讓分賠率：金州勇士(+1.5)1.60倍、多倫多暴龍(-1.5)1.90倍。

●總冠軍第一戰(5/31)大小(總分215.5)：大1.75倍、小1.75倍。

2.「法國網球公開賽」：精選賽事提供單場或場中投注。

紅土賽事-法國網球公開賽，在上週末展開，台灣運彩將精選賽事提供單場或場中投注。

●「法國網球公開賽 (女子單打組) 冠軍」賠率最低前6名球員：其他球員2.15倍、哈勒普3.75倍、貝坦絲6.75倍、大阪直美9.00倍、Ka.普里斯科娃9.00倍、S.威廉斯12.00倍。

●「法國網球公開賽 (男子單打組) 冠軍」賠率最低前6名球員：納達爾1.60倍、N.喬科維奇3.00倍、其他球員4.75倍、蒂姆6.50倍、費德勒15.00倍、提希特斯帕斯16.00倍。

3.「美國職棒」：提供10場單場或場中投注。

紐約洋基與波士頓紅襪將在本週末進行四連戰，台灣運彩將提供6/1(六)~6/3(一)3場賽事的單場或場中投注。兩隊目前有著6.5場的勝差，4月份洋基踢館紅襪主場取得2戰皆勝，本次來到近況不錯的洋基主場，紅襪想要過關取勝，可得加把勁。

4.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

本季洋聯各隊戰績較為膠著，週間比賽的羅德海洋和日本火腿鬥士雙方勝差僅在1.5場。近10場僅取得3勝的火腿，本季在主場表現優於作客，此次重回札幌巨蛋能否取勝，台灣運彩提供5/28(二)、5/30(四)的單場投注，一起為柏融大王加油。

相較於洋聯的膠著，央聯6支球隊就分成兩個集團，讀賣巨人位列第二，與第一名有著2場的勝差，本週末對戰的中日龍則與第一名有著6場勝差、名列第四，雙方有著一段差距。本週末兩軍於東京巨蛋對戰，台灣運彩提供5/31(五)、6/2(日)2場賽事的單場或場中投注，不僅關心巨人是否能追趕上第一的廣島鯉魚，同時關注陽岱鋼的表現。

5.「足球」：提供21場單場或場中投注。

●U20世界盃小組賽如火如荼

2019年U20世界盃（簡稱世青盃）正在波蘭展開激戰，24支球隊分成6個小組進行單循環，各組前2名以及4支積分較佳的第3名晉級16強淘汰賽。小組賽目前已進入第2輪。本週焦點賽事，包括F組阿根廷U20與葡萄牙U20的分組首名之爭，另外B組的義大利2勝獨居榜首，1勝1和的日本排名第2，兩隊在最後一輪小組賽交鋒，也將決定B組首名誰屬。

●歐霸歐冠決賽 兩場英超內戰

史無前例由同一國聯賽獨霸歐洲兩大盃賽決賽名額，歐足聯歐洲聯賽（歐霸）和歐洲冠軍聯賽（歐冠）的決賽都將在本週上演。歐霸決賽5/30(四)凌晨3點，兵工廠和切爾西決戰巴庫，異地上演倫敦德比，兵工廠本季在英超排名第5，歐霸冠軍是唯一取得參加下賽季歐冠小組賽的途徑。切爾西英超第3，已獲歐冠資格，但本季最後的冠軍希望，絕對當仁不讓。

歐冠則是由英超排名第2的利物浦，與排名第4的托特納姆熱刺，6/2(日)凌晨於馬德里捉對廝殺。兩隊同樣也取得下賽季歐冠小組賽資格，但本季雙雙在國內顆粒無收，利物浦更成為史上積分最高的英超亞軍。熱刺在晉級路上淘汰了多特蒙德、曼城和黑馬阿賈克斯；利物浦則連勝拜仁慕尼黑、波圖和巴塞隆納。歐洲之王的巔峰對決，肯定萬眾矚目，不容錯過。

6.「冰球」：提供3場單場投注。

NHL冰球將在5/28(二)進行總冠軍賽事，由波士頓棕熊對上聖路易藍調。最終究竟是藍調能拿下首座史坦利金盃或棕熊能替波士頓再擁冠軍，台灣運彩提供單場投注。

●「國家冰球聯盟球季 聯盟總冠軍」賠率：波士頓棕熊1.45倍、聖路易藍調2.15倍。

(中時電子報)