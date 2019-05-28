高雄市長韓國瑜去年高喊「貨出去，人進來，高雄發大財」震撼人心，順利翻轉民進黨高雄20年執政。隨民意飛升，許多民眾也將對韓寄予2020總統厚望，韓也定調下屆總統必要做到「台灣安全，人民有錢」。韓黑卻屢以「發大財」作笑柄，質疑韓根本是只空喊的草包。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉則拋出5問，一舉回擊韓黑。

胡幼偉在臉書發文，直言：「台灣的政治人物，光靠粉絲團的一時力挺，可以熱鬧一陣子。但如果對於台灣的一些重大問題沒有可行的創見，時間一久，熱度還是會消退的。」並指出：「所以，政治人物真正重要的，是能不能針對各類重大問題，言簡意賅地講點有創意、可執行的解決方案。因此，幕僚群的功力就很重要了。」

話鋒一轉，胡幼偉表示：「現在，很多人說，老韓的『發大財』，沒什麼實質內容；但我看老郭講的那些，也空的很。」胡舉例郭台銘對軍公教警消退休金被砍，並未明確說如何處理；與美國簽FTA，長期卡在美豬進口，這也是馬英九、蔡英文前後兩任總統騎虎難下的窘境，能做早就做了；教改搞得家長、學子焦頭爛額，卻也沒哪任總統真的能體會；齊柏林提出的台灣生態破壞問題，因牽涉太多利益衝突，恐無任何政治人物有解；最重要的兩岸關係，也僅能喊喊安全口號、拖延擺爛，大家都一樣。

胡幼偉認為：「所以，台灣的最大特色，就是：問題，大家都知道在哪兒；但是，如何解決？始終沒有高手講出一套新辦法。即使像老郭已經算是很懂財經的，講出來的要點，我仔細看過，還是覺得空的很！」

(中時電子報)