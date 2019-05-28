知名網購賣家「小B之都」，利用幫客戶海外代購名牌球鞋空檔，對外招攬民眾從事台幣與人民幣、韓幣、港幣地下匯兌，金額高達7500多萬元，並以假借貸方式短報營業收入，逃漏稅捐884萬多元，遭刑事局查獲。台北地檢署依違反《銀行法》、《稅捐稽徵法》、偽造文書等罪嫌起訴「小B之都」李姓負責人。

起訴指出，李姓業者為「鼎新行」負責人，在各大網站平台以「小B之都」為名，銷售運動用品及球鞋，並從事幫客戶海外代購。但李姓業者利用外代購海外名牌球鞋空檔，於2016年間對外招攬民眾，非法從事台幣與人民幣、韓幣、港幣地下匯兌，匯兌總金額高達7584萬1290元，並從中賺取千分之2利潤約15萬1683元。

另外李姓業者於2016年1月至2018年4月間，明知「鼎新行」銷貨款8653萬5305元，屬於營業收入，竟在北市國稅局稽查時，盜刻他人印章，偽造借貸切結書，交付稅務人員，讓「鼎新行」藉「假借貸」方式短報銷售額8241萬4576元，逃漏105年至106年度營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅合計884萬8538元。

檢方調查時，李姓業者坦承從事地下匯兌，並繳交15萬多元的犯罪所得，檢方依法起訴。

(中時 )