外傳前花蓮縣長傅崐萁穿針引線走訪藍營各縣市，希望串聯國民黨7名女性縣市首長，出面公開挺韓。台中市長盧秀燕28日受訪時表示，對這個議題不是很了解，她現在是市長的角色，最重要工作就是好好推動市政，把所有心思放在市政推動，當然在假日期間，每個人都有自己的選擇，以她在國民黨內的情況，一定會秉公處理。

高雄市長韓國瑜六月一日將參加在總統府前凱道的挺韓誓師大會，傳出傅崐萁將號召藍營縣市長「女力」，包括盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴等人出面公開挺韓。

盧秀燕上午在主持市政會議前受訪表示，她沒有聽到這個相關的議題，擔任市長的角色，最重要工作就是好好推動市政。

媒體追問是否挺韓？盧秀燕沒有正面回應，但強調，當然在假日期間，每個人都有自己的選擇，「以我在國民黨內的情況，我一定會秉公處理」。

(中時 )