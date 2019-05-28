以精緻洋娃娃美顏及35F不科學火辣身材聞名的AV女優明日花綺羅，至今拍了超過120部作品，而她不僅是「D槽女神」，甚至紅到綜藝圈及時尚界，堪稱業界「第一花魁」，而去年低調在自介欄寫下「不拍AV了」的她，其他工作仍然滿檔，最近更飛來台灣出席活動，沒想到今天「私下床照」曝光，「對手」竟然是台灣赫赫有名的藝人兼YouTuber孫生。

女神明日花綺羅床戰對象，竟然是「反骨男孩Wacky Boys」孫生？！孫生昨在IG貼出摩鐵打卡照，跟一名身穿短版小可愛背心搭配熱褲的正妹躺床，床上棉被一片凌亂，該女不是別人，正是「AV第一花魁」明日花綺羅，她側躺在孫生旁邊甜笑，孫生則注視著她並伸出右手，「蓄勢待發」的畫面讓人噴笑。

原來兩人合作拍片，這系列是拍片時的側拍照，孫生為此突破尺度，僅下身圍條圍巾就上場，緊繃到極致，被女神碰到肩膀就嚇到動彈不得，然對於能邀到明日花綺羅合作，他滿足寫下：「成就已解鎖！相當的一個感動！」，還給自己的龍爪手取名為「明日花綺羅旋丸！」，讓網友看了欣羨不已，直呼他應該是上輩子拯救地球，最後忍不住開罵洩憤「孫生必須死」、「請離我老婆遠一點謝謝」。

(中時電子報)