高市議員陳麗娜質疑「高市府裡面還有多少吳建鴻們搞小動作？」要市府內部嚴加調查檢討。（林宏聰攝）

高雄市府驚爆翻版水門案，前朝攝影官吳建鴻夜闖市長室，引發外界譁然。議員陳麗娜今（28）日在市政總質詢時質疑「高市府裡面還有多少吳建鴻們搞小動作？」滅韓小組是真的，每周有「Q版韓國瑜」、每兩周有「爆炸頭」都來高雄開會毀韓，難道市長韓國瑜的「愛與包容」破功了？要韓好好處理，否則不用去6月1日凱道誓師。

陳麗娜認為，此事凸顯高市府維安出現重大漏洞，直批維安太鬆散，政風室、警察局太天真、好棒棒，只會在意吳嫌口頭說「只有偷竊」，但他把市長室當自己家，或許可能放什麼「東西」進去，也無所遁形。

陳麗娜痛批，若從這事件來看市長維安，警察局表現是0分，陳問警局知道吳嫌第一次夜闖市長室的時間嗎？市警局長李永癸面色凝重，像小學生罰站聽訓回答，「當天晚上被我們查獲才知道，第一次不知道」。

陳麗娜也提出質疑，今天只有市長室被放東西嗎？為何任何局處的第一線消息可以提早走漏，在綠媒一字不漏曝光，「他是誰啊？還是『他們』？」，完全無法掌控，擔心是不是其他局處首長也被監控。新聞局長王淺秋聽聞點頭如搗蒜，似乎表示相當認同，或許這就可以連結到，為何很多事情都會搶先曝光，被綠媒拿來酸。

陳麗娜要求市府內部好好檢討，否則人家給你黑、給你卡，市長疲於奔命應付新聞，還想做什麼市政？她還爆料，聽說有個「Q版韓國瑜」（暗指前高雄市副市長史哲），每周在高雄開一次會，還有一個爆炸頭（暗指前高雄市長陳菊）每兩周來一次，集結來高雄做小動作，如果沒有把內部問題解決，外部力量一點也沒辦法。

陳麗娜也說重話，如果韓國瑜不好好解決問題，不認為他6月1日要上去，如今高市內部已經出了很大問題，跑到這麼遠沒有用，就算全國民眾支持你，但高雄市亂七八糟。她也提醒，警方應要保護吳建鴻，不要像當年319槍擊案，當初最有可能的嫌疑犯，到最後怎麼死的都不知道。

對此，韓國瑜表示，擔任市長5個月來，感受到「人外有人，天外有天」，政府體系還沒有辦法在幾十年來，換了執政者，而「突然換腦子」，讓很多事情很和諧、順暢推動，他不願意看這狀態繼續下去。

而他的「愛與包容」是最高價值，這不會隨便撼動，他始終認為人心是善良，但有些公務人員被一種風氣、符號帶動著走，他們忽略公務人員要為國家效忠，而不是政黨，他希望用愛與包容化為正道，「我當市長不需要為我效忠，只需要為市政打拚」。

韓國瑜也說，公務員在過去2、30年，已經積非成事了，一時半刻要調他過來要時間、耐心，但他說過「興利99％、除弊1％」，不希望再看到有政治打手，疑似監聽、監控，或是隨行祕書也被收買，或被下了不正當指令，總總都可以到此為止。

韓國瑜也強調，總質詢結束後，針對一、二級主管，將進行不適任的調整，而所有弊案嚴查嚴辦，他的「愛與包容」不是窩囊與退縮，遇到不法事情必須嚴查嚴辦。

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(中時 )