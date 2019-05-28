這張圖讓農委會主委陳吉仲，被一級嘴砲投術士酸爆。（翻攝一級嘴砲投術士臉書）

農委會日前啟用農產加值打造中心，讓小農可以生產加工品，減少損失外，還可以賺大錢。對此，網路名人一級嘴砲技術士表示，這麼棒的idea一定是跟韓國瑜學的，只是不能跟著喊「發大財」，那樣太草包，要改成「賺大錢」才時尚。

農委會主委陳吉仲24日召開記者會表示，《農產品生產及驗證管理法》已通過立院一讀，由農委會負責管理農產初級加工，農地上的小型加工將可取得「農產品初級加工場」場證，等同經濟部管轄的「工廠登記證」，對小農加工拓展大通路上架、外銷均有實質助益。

由於記者會現場，陳吉仲的簡報檔案中，有一張圖，是指小農將透過農產品加工加值後，可以賺大錢，讓一級嘴砲投術士酸爆。

一級嘴砲技術士在臉書上說，農委會又開了記者會，說了什麼他是不清楚，直到看到「賺大錢」這三個字；這麼棒的idea一定是跟韓國瑜學的，只是不能跟著喊「發大財」，那樣太草包，要改成「賺大錢」才時尚。

(中時電子報)