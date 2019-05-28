台灣高鐵2019暑假營隊將自5月29日起至6月4日止開放網路報名，營隊分為大專組、高中職組、國中組與國小組，每組各舉辦2梯次、共8梯次，每梯次正取30名、備取10名，高鐵公司將於6月6日抽籤決定錄取名單，並於6月10日於活動報名網頁公告錄取與備取名單。高鐵營隊將帶領學員參訪維修基地與運務大樓，對高鐵發展與營運將有更深入認識。

高鐵公司表示，高鐵營隊自2008年起舉辦，已成為每年寒暑假最熱門的學生營隊之一，今年已是第12年，具有相當獨特性與文化含義，截至今年寒假營隊為止，已有超過3500位學員參加。今年則開放8梯次、每梯次各30名，共開放240名學員參加。

高鐵營隊一日行程豐富，除了安排學員們搭乘高鐵列車、享用美味的高鐵便當外，更將實地參訪難得一見的維修基地及運務大樓；同時透過精闢的介紹及導覽，讓學員們對於高鐵的發展歷史、維修作業以及營運服務等，有更深入的認識。

此外，參加營隊的學員們，還可探訪位於桃園的「台灣高鐵探索館」。透過館內先進的科技與互動裝置，學員們可以一窺台灣及世界鐵路發展歷程，更能透過1：1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物，輕鬆地了解精采的高鐵故事。

營隊分為大專組、高中職組、國中組與國小組，每組各舉辦2梯次，舉行日期分別是國中組7月4日與7月9日、國小組7月16日與7月23日、高中職組7月30日與8月6日、大專組8月13日與8月20日。

(中時 )