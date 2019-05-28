奧地利政壇瞬息萬變，前兩周才驚爆副總理通俄醜聞，總理庫爾茨（Sebastian Kurz）緊急切割，開除監督不周的內政部長，導致半數閣員報復下台，如今庫爾茨卻在國會發起的不信任投票中中箭落馬，成為奧地利建國以來首位遭罷黜的總理，也是史上最短命的總理。

奧地利總理庫爾茨因副手鬧通俄醜聞遭到波及，27日反對黨以未處理好政壇動盪為由，成功罷免庫爾茨。

綜合德國之聲中文網、《紐約時報》（New York Times）報導，過去10天奧地利政壇一片混亂，在野社會民主黨（Social Democrats）27日在國會發起針對庫爾茨的不信任投票，投票案竟獲得極右奧地利自由黨（Freedom Party of Austria, FPOe）支持，最終投票案通過，隸屬於中間偏右人民黨（People's Party, OeVP）的庫爾茨遭罷免成功。

這齣政治鬧劇緣起於17日兩家德國媒體踢爆副總理史特拉赫（Heinz-Christian Strache）2017年大選前曾和自稱為俄巨頭姪女的女子密會，並商定好以國家公共合約換取女子投資奧國媒體，以牽動有利於史特拉赫所屬奧地利自由黨的言論，成為奧版通俄門事件。

儘管庫爾茨隨後果斷切割史特拉赫，並依監督不周等理由請求總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）開除同為自由黨的內政部長，導致半數自由黨閣員全數報復下台，奧地利聯合內閣因此崩盤，不過此次發起不信任案的社民黨認為，庫爾茨在過去這段時間的危機處理能力仍不足，不僅沒有和其他政黨商討組閣之事，庫爾茨本人也未針對奧地利政治動盪向全國道歉，社民黨主席華格娜（Pamela Rendi-Wagner）表示：「你必須博取信任，合作和對話才是建立信任的基礎。」

不過值得注意的是，中箭落馬的庫爾茨所屬的人民黨，此次在歐洲議會大選中大有斬獲，囊括34.9%得票率，較2014年大選增加了7.9個百分點，相反地，社民黨僅得到23.4%支持率，創下歷史新低，民意似乎與國會議員意見不太一致。

此次年僅32歲的年輕總理遭拉下台，將成為奧地利1955年獨立以來首位遭國會罷黜的總理，同時也是奧地利國史上最短命的總理，在任期間只有18個月。

奧地利將於9月進行大選，這段時間將由專業人士組成看守內閣。

(中時電子報)