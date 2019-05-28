高雄爆台版水門案！ 前朝官員夜闖韓國瑜辦公室

高雄市長韓國瑜辦公室遭前朝陳菊的攝影官侵入，引發各界熱議，行政院副院長陳其邁質疑韓「政治攻防要有證據」，韓國瑜28日受訪回應，陳其邁身為行政院副院長，應主動交辦法務部嚴查，不要有過多政治聯想；他也鄭重聲明，此刻開始會更注意相關安全防範，若再有機密公文、會議紀錄外洩，會追究相關人員法律責任。

針對陳其邁發言意指高雄市長室遭侵入是韓國瑜的「政治攻防」，韓表示，有個人能在他上班約1個月期間、半夜潛入他的辦公室5次，辦公室裡又沒有現金，這位人士到底要幹什麼，且如今檢察官正式進入調查了，種種疑點，希望陳其邁能夠正視。

韓國瑜說，大家都有機會為公職服務，但不應該如此被對待，陳其邁也是公職人員，且身為行政院副院長，甚至可以主動交辦法務部、高雄地檢署嚴格偵辦此案，「他是副院長，此時不宜過多政治聯想」。

韓國瑜說，市府資料外洩情況頻傳，為何各種計畫、資料不停流出去，不停被黑被打，其實已經懷疑很長一段時間了，也接到很多人警告說有監聽器，或被某些人監控，他坦言感覺不舒服，只是不願意表白。

針對部分綠營議員說這只是普通竊盜案，質疑韓國瑜有「被害妄想症」，韓國瑜認為，議員也是公職人員，希望也能正視這問題，隱私被侵犯不只跟韓國瑜1人有關，是所有公職人員與民意代表大家要共同面對的，無法同意綠營議員的看法。

韓國瑜也說重話，表示從現在開始會更嚴格注意市長室、副市長、局處長室的安全防範，公文也絕不能流出去，有些極機密公文、會議內容萬一流出去，相關人員必須負法律責任。

爆高市府情資外洩！ 韓國瑜：抓到送司法

(中時 )