一日之計在於晨，早餐吃得好非常重要，而且「吃得好」不僅包括吃什麼，還包括吃的時間及先後順序。醫師表示，一頓完美的早餐，應該從起床後的一杯溫開水開始，因為第一口先喝溫水，不但暖胃也可以喚醒胃，喝水約半小時後再吃早餐是最好時機。

為了保養胃氣，早餐最好別吃冷食，《早安健康》報導，北京中醫藥大學教授李志剛指出，早餐的第一口食物最好是溫熱的，如果條件不允許，至少不要是冰冷的，因為我們的胃喜歡溫熱的食物；另外，牛奶最好也別單獨空腹喝，它並不適合所有體質的人。

李志剛表示，經過一個晚上的休息之後，早上胃的消化能力最強，若不吃早餐，大量的胃酸沒有用武之地，長時間待在胃裡，容易出現胃炎和胃潰瘍。

除了食物內容之外，還要注意吃早餐的時間，早上七點到八點之間吃早餐最養胃，最遲不要超過九點。李志剛提醒，不吃早餐，體內血糖不夠高會讓你反應遲鈍、工作效率低下，身體會動用甲狀腺、腦垂體等其他腺體來工作，時間久了會導致腺體亢進，並且讓體質越來越差。

(中時電子報)