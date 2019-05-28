高雄仁武在2016年12月底，發生一起駭人聽聞的婦人王黃寶美謀殺親夫詐領保險金案，檢警調查後赫然發現還有案外案，原來除了親夫外，王婦的親身女兒也遭她強灌農藥，偽裝成遭性侵殺害致死詐保，高雄高分院今天再重判王婦10年徒刑。

當年整起案子一開始警方原本採信王妻供詞，導向是兩名鐵工廠臨時工及其友人涉嫌犯案，但警方追查發現，事發當下兩人均有不在場證明，經過從鐵工廠周邊監視器，發現命案當天只有王妻進到鐵工廠，同時查出王男本身有1000多萬保險金，懷疑她為謀鉅額保險金殺夫。

進一步追查發現王妻涉有重嫌，終於突破王妻心房，在仁武納骨塔附近尋 獲犯案血衣及作案工具。王妻供稱，是因丈夫欠下逾千萬債務，丈夫索性策畫這起「詐保案」，103年起陸續投保3、 4張保險，總計千萬元保額，想要犧牲自己，詐保後改善一家生活。

夫妻私下商議好後，王妻便將先生綑綁在工廠內，持刀朝先生後腦勺猛砍，總計12刀，刀刀見骨，現場遺留犯案用的凶刀，但因她戴棉質手套犯案，當時採集不到指紋。王妻為此遭判3年2月後入獄服刑。

但檢警調查相關卷證，發現王婦謀殺丈夫前，有一名親生女兒曾因遭性侵害殺害致死，讓王婦領走一筆255萬保險金。如此意外的巧合，讓檢察官相當懷疑，於是重啟調查，竟然發現原來竟然還有案外案，於是借提王婦進行偵辦。

根據判決書記載，2013年8月間，王妻在外積欠數百萬卡債及房貸，又必須長期照顧有智能障礙的次女，竟想謀殺女兒領取保險金，於是先將老鼠藥混入藥酒裝進寶特瓶內，藉故騎機車載次女外出。

行經高雄市仁武區八控橋旁便道時，王婦趁隙拿出藥酒騙女兒喝下而當場中毒倒地，王婦竟將女兒上衣掀至胸部上方處，製造遭人性侵後殺害棄屍的假象，隨即若無其事的返家。

當女兒屍體被路人發現後，王妻卻向警方供稱女兒有精障又愛喝酒，常遭人以酒引誘外出、逃家，讓警方誤信她是被人引誘外出殺害，事後王婦以女兒意外身亡為由，詐領255萬保險金。由於這起案外案，高雄高分院今天再依殺人、詐欺罪重判王婦10年徒刑，並宣告沒收詐保所得255萬元。可再上訴。

(中時電子報)