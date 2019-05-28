做為三軍統帥，無論前方有什麼樣的困難和挑戰，我都帶領著大家，一起來克服。軍聞社提供

蔡英文總統上午全身穿新式迷彩服，視導戰機在彰化戰備跑道起降科目。她說，做為三軍統帥，無論前方有什麼樣的困難和挑戰，我都帶領著大家，一起來克服。以下是蔡總統致詞全文：

一年一度的漢光演習，是國軍訓練成效的總驗收。我們剛才所看見的「戰備跑道起降」演練，就是要驗證，在基地跑滑道受損時，我們仍然能夠運用民、物力動員機制，立即將高速公路轉換為戰備跑道，來執行空軍戰機起降任務，確保制空戰力。

這就是全民國防真正的意義。國軍肩負保衛台灣人民的任務，而人民和其他部會，則會全力支援國軍執行任務。

不僅如此，這次演訓，也是一次「聯合作戰演練」，陸軍出動直升機來確保戰備跑道的安全，而當戰機完成整備、再度起飛後，就能充分用火力支援陸、海軍的反擊，達到濱海決勝、灘岸殲敵的目的。

另外，空軍戰機落地後的緊急整備，油料、彈藥的運補和裝填，也需要非常專業的地勤人員，在最短的時間內盡力達成任務。

今天「戰備跑道起降」演練，就是這麼一個複雜且極具挑戰性的任務，但在大家齊心協力下，成功地達成預期目標。這是我們國軍可恃的戰力，這是我們可以信賴的國防。

近年來，面對國際情勢急遽變化，國家安全也面臨更複雜的挑戰。不論是中共的遠海長航訓練，或者是共機繞台，都對區域和平及穩定，造成了一定程度的威脅，我們更應該要保持高度的警戒。

國防的最高目標，是維護國家主權和民主自由的社會價值。今天的演練，就是要讓國人了解，國軍絕對有能力達成這個目標，也要讓國人看見，「三軍聯合，如手如足；軍民一體，合作無間」的精神。

我相信，所有的國人同胞，看見今天各位精實的演練，一定都會為國軍的英勇表現大聲喝采。我也要以三軍統帥的身分，向各位表達最大的肯定。

這個月，我也主持了「潛艦國造廠區動土典禮」，和「高效能艦艇開工典禮」。現場所有的官兵們，都對我們推動國防自主這條路，充滿了勇氣和堅定。

未來除了持續提升有形的武器和裝備，我也要勉勵大家，一定要加強國軍的精神戰力，讓更多的國人看見，國軍保家衛國的信心和決心。

最後，我要謝謝大家的辛勞，國家安全，要靠我們自己來守護，在這條道路上，我們一定會遇到許多困難和挑戰。但是這些絕對不會動搖我們「國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退」的決心。

做為三軍統帥，無論前方有什麼樣的困難和挑戰，我都帶領著大家，一起來克服。國軍加油、中華民國加油，台灣加油，謝謝大家。

(中時 )