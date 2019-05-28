坤達。（粘耿豪攝）

坤達。（粘耿豪攝）

坤達拍《月村歡迎你》學會曬鹽。（三立）

坤達拍《月村歡迎你》學會曬鹽。（三立）

《月村歡迎你》坤達、吳念軒。（三立）

坤達曾在《遇見幸福300天》也燙捲捲頭。（台視提供）

由坤達、林思宇、吳念軒、李佳豫主演的台視、三立週日偶像劇《月村歡迎你》，播出以來有著穩定收視與口碑，《月村》也成了入行17年的坤達最新影視代表作。老婆是金鐘視后柯佳嬿的他說，老婆的影后光環對他而言從來都不是壓力，但確實會成為督促自己進步的動力之一，「希望有一天自己的作品也能入圍」。他笑說，該劇首播收視開紅盤，柯佳嬿聽到收視數字有嚇到，反應誇張地對他說：「1.58！也太好了吧！」

坤達2017年12月與柯佳嬿登記結婚，去年 9月補辦婚宴，這部戲是他成為人夫後，擔任男主角且最受歡迎的一部作品。他說成為「人夫」後其實沒什麼不一樣，「我們兩個都是演員，不管結婚前、後都是，差別就只是在於現在多了人夫、人妻這名稱，但也沒有因為這樣就多了拍吻戲、床戲的限制，如果限制了，應該很多劇本碰都沒辦法碰、戲也無法演了吧」。他說，除非是尺度真的「很厲害」的床戲，那應該會稍微跟另一半討論，只是到目前為止，兩人都還沒遇過這麼深入尺度、需要先跟對方報備的戲。

同劇的吳念軒為飾演熱血台客而燙了一頭誇張捲髮，剛燙好時，一度覺得太醜而幾乎哭出來。坤達說，他是看到報導才知道原來吳念軒當下對這造型有這麼強烈反應，三個月前他跟吳念軒對第一場戲時，就曾跟他說「你這造型滿好玩的，應該很能發揮」，因為自己6年前在拍攝《遇見幸福300天》時，也燙了一樣的髮型，且從頭到尾都是這髮型，演台客的他當時還留鬍子、每天戴金鍊、穿拖鞋、走路外八，加上一口台灣國語，「比較起來，我覺得念軒還好，他其實還是滿帥的啊。可能23歲的他還有點偶包，而6年前的我已經過了30歲，早已經丟掉偶包，也滿能享受那狀態的，後來連下戲都繼續台灣國語」！

他坦言這兩年自己心境愈來愈不同，看得很開，願意嘗試的事也愈來愈多，尤其開始主持綜藝之後，更是放很開。當年以偶像男團Energy出道的他，也不排斥有機會再重回唱片圈玩音樂，「如果是兩年前有人跟我提發片這件事，我肯定說不可能、我不要！因為很久沒唱了，也不是那麼會唱。但我這一、兩年一直在嘗試不一樣的事，例如主持、或上《綜藝玩很大》，發現自己好像還行，還可以多方嘗試，現在如果有音樂上的邀約，我也覺得可以再試試看，不想把自己限制住」。

(中時 )