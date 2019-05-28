一名大陸高鐵司機員薛軍手握7本火車駕照，駕駛過22種火車車型，現在是京滬高鐵「復興號」的司機，運送過的旅客將近2000萬人次。卻因為34年來的職業習慣，讓他總是考不到汽車駕照，還被駕訓班教練笑，「你還是回去開你的火車吧」！

人民日報報導，51歲的薛軍表示，高鐵駕駛必須聚精會神、高度警惕，才能在超高速行駛中不出任何差錯，「在司機操作台下方有一塊踏板，高鐵司機必須養成『每30秒要踩一下』的習慣，防止開車中打瞌睡、玩手機、離開崗位」若沒按時踩它，列車就會發出警報，若司機又沒踩它，就會自動緊急停車。

薛軍還說，過去的鐵道是開放式的，會遇到路人穿越鐵軌，「鐵路司機最怕行駛時撞死行人。一旦看到前方有人，哪怕還離很遠，就得馬上煞車、採取制動措施。」

正是這兩個小動作，讓薛軍總是過不了小客車路考，「開火車時間久了，改開小客車時一看到人就緊張。現在馬路上到處都是人，我一看到人就會踩刹車。駕校教練看我總踩刹車，勸我，還是回去好好開火車吧！」

(中時電子報)