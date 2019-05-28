雲林縣新住民健康生活關懷班28日上午在虎尾驛開課，由於上課時數可以做為歸化國籍的研習時數依據，吸引數十位新住民媽媽帶著寶貝一起「上課趣」，主辦單位並貼心地安排義工當保母安親。

今年課程由虎尾戶政事務所承辦，即日起至6月27日每周二、四上課，上午由天主教若瑟醫院護理師沈雪娥主講對失智的認識，讓新住民姊妹可以知道如何照顧家中的老人。

從越南嫁來台灣3年的馮氏翠很好學，目前是土庫國小夜補校一年級學生，她覺得學習一些日常生活常識很實用，可以觀察家人是否有異常行為，提早發現提早治療。

虎尾戶政事務所主任黃逸銘指出，該課程共32小時，20小時健康生活常識學習，12小時長照社區據點服務，內容除有居家護理日常生活健康常識相關課程，另外加入健身體適能、手作編織、芳香療法、營養膳食等居家生活實務及技能學習，並結合參與社區長照據點服務，與長青食堂長輩互動，體驗關懷與尊重多元文化。

黃逸銘表示，新住民歸化國籍條件放寬許多，不必再放棄母國國籍，每年住在台灣183天滿3年，大陸新住民滿5年，也不必再備財力證明等，相關研習時數達72小時，此課程32小時可以做為歸化國籍研習時數依據。

(中時 )