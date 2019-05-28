衛生局長曾梓展說，今年疫苗由中央全額補助，市府將努力爭取預算補助。（陳世宗攝）

全市民的健康最重要！市議員陳政顯28日在市議會警消環衛質詢中，針對成長中的女學生要求全面施打子宮頸疫苗；日照據點設置與速度遠不及需求量，登革熱疫情進入高峰期等，要求市府應加強落實。衛生局長曾梓展說，今年疫苗由中央全額補助，市府將努力爭取預算。

陳政顯指出，104年針對國一女生全面施打子宮頸癌疫苗（HPV），目前這些女生已升高一，衛生局應針對高二、高三補施打增加她們的抵抗力。衛生局長曾梓展說，今年開始子宮頸癌疫苗經費是由中央全額補助，市府將努力爭取預算補助，確保婦女們健康。

陳政顯說，目前全市日照據點有40處，可服務民眾不到1500人，遠遠不及需求；衛生局設置的據點，與社會局的Ｃ級巷弄長照站不同，社區關懷據點加值Ｃ有何不同？長輩要如何選擇最適合的場所？另外，2018年本土登革熱有134例、台中市就有72例，今年要如何防範？

曾梓展表示，社會局做健康老人，衛生局做失能老人的部分，失能的該局有做鑑定，衛生局是由衛生署長照司管理，中央不統一基層也很困擾！今年登革熱防治已經啟動，日前由副市長陳子敬主持防治會議，今年決不會重蹈去年覆轍！

陳政顯還關心文山掩埋場復育公園設置太陽能光電模組2萬片以上，於108年3月底完成設置，每年發電量可達610萬度以上，相當於30萬棵樹木的固碳量，那如何成為公園？土地如何復育？消防局危險場所網站公告，為何首頁及便民服務兩個網站分別出現40及21家的落差？

環保局表示，文山掩埋場設太陽能光電模組，約可提供1620戶家庭用電，減碳量可達3000公噸，議員的建議將列入檢討研議。消防局長曾進財說，針對該局危險場所內部會出現不同數據，因屬勤指中心及防預科等不同單位，內部會檢討改進。

(中時 )