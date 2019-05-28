現代人由於生活壓力大，有大腸激躁症的人數也不斷增加，有醫師就建議，可實行低腹敏（LowFODMAP）飲食，可有效減緩解腸胃道敏感和腸躁症問題。

根據國內問卷調查，台灣民眾腸躁症的盛行率高達22%，在全球排名名列前茅，患者會長期反覆出現腹脹、腹痛、腹瀉或便秘等狀況，由於臨床上並沒有確切根治腸躁症的辦法。

根據《ETtoday》報導，臺大醫院胃腸肝膽科專任主治醫師曾屏輝表示，目前僅能透過舒緩、紓壓以及「低腹敏（FODMAP）三階段飲食」改善。而澳洲蒙納許大學發表的最新文獻證實，日常生活中，遵循低腹敏飲食，有近9成的患者病症能夠獲得舒緩。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，低腹敏飲食（Low FODMAP Diet）是指存在於食物中的一群「短鏈碳水化合物」及「糖醇」，低腹敏食物包含：奇異果、糙米、馬鈴薯以及不含乳糖的乳製品等。

(中時電子報)