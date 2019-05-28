勇士與暴龍的總冠軍系列賽即將在周五點燃戰火，首戰暴龍在多倫多享有主場優勢，勇士一哥柯瑞表示已經做好被里歐納德嚴密防守的準備，但他並不害怕，反而強調多倫多有很多好吃的糖果，可見得他的童心未泯。

柯瑞的父親戴爾曾在1999-2002年效力過暴龍，當時柯瑞待在多倫多4年，因此他知道當地有不少好吃以及很棒的糖果，如今回憶起來仍是口水直流，尤其是一種叫做Maynard品牌的糖果，每次造訪必買，甚至還會多買一些放著慢慢吃。

對於想要完成3連霸的勇士而言，最重要的關鍵點在於如何防堵里歐納德的攻擊火力，他本季18場季後賽場均31.2分、8.8籃板、3.8助攻、1.8抄截，投籃命中率51%，前9場比賽三分球命中率高達50%，後9場比賽下滑不少，但仍得嚴防冷箭。

柯瑞說，里歐納德擁有力量、臂長和移動的優勢，因此節奏必須打得更快些，多點肢體上的對抗，盡量讓他在不舒服的狀態下出手。

(中時電子報)