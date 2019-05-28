對旺旺中時媒體集團所做民調，台中市長盧秀燕就任5個月，施政滿意度獲6成2以上市民肯定，盧秀燕28日表示，民調是一個參考，她從其中「自經區」議題發現，市民對於市府爭取設立自經區，有6成多是表示支持，市民對很多議題的反應，都可以作為日後施政參考。

份民調顯示，整體來說，對台中市政府團隊的施政表現？滿意度占62.4％，不滿意的市民占27.9％，市民對於市府舉辦大型活動，如台中購物節、2020台灣燈會等，認為對振興台中市經濟有幫助的高達81.4％，61.8％支持台中市爭取設立自經區。

盧秀燕上午受訪時表示，「感謝市民對我們的肯定」，其中也注意到幾個數字，可作為未來施政的重要參考，例如該民調中有提到民眾對於花博整體成效的反應，大概有6成多的市民對花博是肯定的。

此外，日前發生的后里大火事件，民眾對於市府的因應措施也給予7成左右的肯定，而對於自經區議題，市民對於市府爭取自經區的設立，也有6成多表示支持，該份民調有許多市民對於很多議題的反應，都可以成為我們日後施政的參考。

盧秀燕表示，上任後就接手花博展出任務，獲6成多市民滿意，花博不管外界紛擾，民意滿意最重要，也是對投入努力的同仁最大肯定，90億元花博建設不是一時，而是市府繼續營運的重要資源。

(中時 )