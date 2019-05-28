蛇姬林采緹自從懷孕生子後人生大翻轉，也積極轉戰直播圈拚賺奶粉錢；不久前她在直播時，穿著超低胸蕾絲上衣，雖然有內搭小可愛，但不小心走光，右胸幾乎掉出一大半，乳暈跑出來見客，讓網友見狀紛紛截圖；更有網友驚呼，已經當人妻當媽媽的「蛇姬」，居然有少女般粉嫩的乳暈，真的太逆天！

產後復出的蛇姬林采緹轉戰直播圈拼賺奶粉錢，不吝嗇大秀身材的她前陣子直播時不小心讓「長輩」出來見客，粉紅色話題引發網友截圖瘋傳。

【產後膚色黯沉 蛇姬變黑蟒】

其實已經有眼尖的媒體記者發現，原本是黑肉底的林采緹，產後像「洗白」一樣膚色三級跳，從巧克力變成鮮奶油；林采緹表示：以前根本不在乎膚色黑不黑，但生產完之後發現膚色已經不是健康黑、而是「暗沉」！化妝都覺得髒髒的，還被朋友笑是「黑蟒」。

▲(左)剛出道的蛇姬皮膚黝黑，(右)現在的林采緹膚色明顯白皙許多。

【蛇姬洗白 私密處也不放過】

後來有專家告訴林采緹，這是因為女性過了三十歲代謝開始變慢，造成黑色素沉澱，加上生產後更惡化，靠一般的防曬、美白保養品是很難改善，最迫切需要的方式就是靠飲食的改善。後來林采緹開始天天都食用卡姆果濃縮的美白成份，一個月就洗白膚色，連私密的地方都變得粉粉嫩嫩，那是直播不小心曝光，證明了蛇姬「美白有成」。

【亞馬遜河 發現超級美白食物】

這種超級美白食物，是日本科學家從亞馬遜特有的卡姆果所發現；卡姆果萃取出的特殊成份，不需要塗塗抹抹，就能讓皮膚越「吃」越白皙。卡姆果美白的風行，和大陸一姐的「范爺」有關；范爺素以皮膚以白皙聞名，除了天生麗質皮膚白，據聞常常食用特製的美白食補，才能讓皮膚來越白，消息讓許多女性跟風效法。

【亞馬遜河 發現超級美白食物】

【卡姆果效果 可抵十支美白針】

營養師表示：卡姆果實的維生素C含量是檸檬的27倍、是西印度櫻桃的1.6倍以上，具有超強的抑制阻隔黑色素的形成，同時有淡斑、美白的效果。可以抵上10支美白針的效果，連醫美醫師都大為驚豔。

日本美容業者和生技學者合作，將這種卡姆果萃取開發成美白食品，在日本掀起卡姆果美白風潮。連國內各大新聞台、知名美妝節目「女人我最大」都特別在節目介紹日本卡姆果的效果，讓卡姆卡姆BB成為網路熱蒐的大熱門。

日本美容業者和生技學者合作，將這種卡姆果萃取開發成美白食品，在日本掀起卡姆果美白風潮。連國內各大新聞台、知名美妝節目「女人我最大」都特別在節目介紹日本卡姆果的效果，讓卡姆卡姆BB成為網路熱蒐的大熱門。

【蛇姬洗白推薦！超級美白產品哪裡買？】

※客服電話：02-8919-1627

※服務時間：週一～週五9點～18點

(中時電子報)