高雄市長韓國瑜遭監聽繪聲繪影，行政院副院長陳其邁上午兩度受訪嚴辭反駁，強調台灣是百分之百民主開放的社會，不會走回國民黨威權時期政治偵防或對政治人物監控，請韓國瑜放心。陳其邁並說，任何政治上攻防，其實應該要有證據，有證據一定嚴辦到底，任何胡亂臆測指涉，含沙射影，民眾不會喜歡。

陳其邁說，任何指控都要有證據，民進黨不會犯過去國民黨犯的錯誤， 韓國瑜如有證據，中央絕對會嚴辦到底，中央絕對不會做監控這種無聊的事情，希望不要有含沙射影的指控；他並說，政府不會做監聽這種事情，韓國瑜有證據就提供出來，台灣是百分之百民主開放的社會，不會走回威權時期政治偵防或對政治人物監控，請韓國瑜放心。

明年就要舉行總統大選，高雄市爆發台版水門案引發各種聯想，陳其邁上午出席「行政院災害防救應用科技方案-第二期」104-107年總成果發表會受訪時說，中央對於高雄市政建設推動有關的事都盡力配合，但不知監聽相關指涉為何，拼市政當然是最重要的事情，假如有任何政治上攻防，其實應該要有證據，胡亂臆測指涉，民眾不喜歡政治口水，韓國瑜應該要把市政推動好，政院也會不分藍綠全力配合。

對於韓國瑜可能帶職參選，陳其邁說，這是韓國瑜的選擇，市民對韓有很高度的期待，希望落實政見履行承諾，這是市民最關心的地方，如果剛選上沒多久就離開，市民應該會很失望吧。

另外對於韓國瑜可能利用假日參選，陳其邁也說，假日參選總統，那選上也是假日總統，做什麼要像什麼，要把百分之百的時間投入市政才是大家希望的市長，市民不希望剛選上市長，馬上要征服宇宙，火箭就一飛沖天，民眾不太喜歡這種事情，

至於被問到自己也常跑高雄，是否為接棒韓國瑜準備，陳其邁表示，他擔任副院長工作，基於施政分工，要在各地視察，如果蘇揆沒時間或委任他出席，他都會盡量跑希望能夠更接地氣，更了解民眾的反應，由於高雄是他的故鄉，「能賺一次回家的機會當然很好」所以有機會或跟政院有關的場合他都會盡量出席。

(中時 )