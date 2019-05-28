高市議員林智鴻批韓國瑜企圖轉移桃色風波焦點。（柯宗緯攝）

高雄市政府爆出水門案疑雲，市長韓國瑜表示一切靜待司法調查。不過，民進黨議員狂酸，陳致中痛批韓國瑜「假鬼假怪」，蓄意誤導社會大眾。林智鴻則認為，韓把前朝當作「政治提款機」其心可議，莫非要轉移桃色風波焦點，以及為6月1日凱道誓師總統選舉造勢。

陳致中提到，警方早證實這是件竊盜案，沒有裝竊聽器，還酸藍營真正的竊聽應是「馬王政爭」時，前總統馬英九下令特偵組竊聽立法院長王金平，這種違法監聽才算。

陳致中要韓不要「假鬼假怪」，硬要把竊賊在無人辦公室偷文具當作台灣水門案，真的貽笑大方、無知滿分，「難不成征服宇宙的武功密笈，或是高雄發大財的煉金配方，會乖乖地擺在市長辦公桌上嗎？」

林智鴻則說，感覺韓市長想藉由此事轉移焦點，用似是而非的言論轉移這個社會的目光，而把前朝再度拿出來當作「政治提款機」，這樣的心態可議，這些「聯想」都無助於市政的推展。

爆高市府情資外洩！ 韓國瑜：抓到送司法

(中時 )