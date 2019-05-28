今年國中會考寫作測驗以「青銀共居」為題，引導學生探討高齡化議題。教育部青年署則透過辦理「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，鼓勵青年回留在地，期盼藉由青年與不同世代及族群融合，共同協助社區活化及發展。

其中「微光最亮」團隊，看見雲林縣古坑鄉桂林村青年人口流失、居民高齡化以及產業傳承的問題，向青年署申請行動計畫，希望為桂林村帶來新的生機。

隨著越來越多青年投入在地，「青銀共創」成為時下新的顯學。「微光最亮」團隊成員簡均伶105年起進駐桂林村，從與居民共居過程中，了解到當地人口結構及產業變遷的過程。

簡均伶帶領團隊舉辦樂學生活營，以當地產業文化為元素，設計智者尋寶、童玩製作互動課程，凝聚在地居民的情誼，同時也吸引鄰近地區的人來訪桂林村，增加在地人流。

107年簡均伶又加入「台灣青銀共創行動學會」擔任秘書長一職，結合學會資源舉辦長者繪畫工作坊，鼓勵長輩透過繪畫分享自己的生命故事，並藉由發行社區報及繪畫故事成果展，讓長者的故事被看見。今(108)年團隊更借鏡日本食通信雜誌的作法，持續推展社區共好的理念。

青年透過不同的行動表現自己對土地的熱愛，青年署為鼓勵更多青年參與，今年行動計畫除維持原有Changemaker組別外，更新增Actor組，提供有構想卻未開始行動的青年有嘗試的機會。

青年署表示，Actor組及Changemaker組最高分別可得新臺幣15萬元及25萬元之行動金，後續獲選為績優團隊者，最高還可再獲得10萬元及20萬元的獎金。今年共收到118件提案申請，將於6月1至2日進行最後決審，爭取在地行動的實踐金！

青年社區參與行動計畫鼓勵青年運用創意活化在地，青年署透過提供青年行動金，協助青年深入在地，往Changemaker的道路上前進。想知道哪些優秀團隊可以通過決審進入行動階段嗎？可上Changemaker計畫網站(https：／／act.ydachangemaker.tw)查詢。

(中時 )