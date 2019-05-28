中選會人事案 藍綠立委數度衝突 11:392019/05/28 中時 姚志平 、 蔡孟哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委蔣萬安（中左）被民進黨立委拉走時，無黨籍立委陳玉珍（中右）緊拉住他。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 院長蘇嘉全（左二）進入議場宣布開始投票，國民黨立委（右）不滿丟標語抗議。（姚志平攝） 國民黨立委鄭天財（左下）拆圈票處抗議。（姚志平攝） 藍綠立委戰場移至圈票處，雙方人馬再度拉扯。（姚志平攝） 立法院28日進行中央選舉委員會主委李進勇的人事同意權投票，國民黨立委欲杯葛，民進黨立委要護航，雙方一早搶占議場主席台，並爆發拉扯衝突，院長蘇嘉全進入議場宣布開始投票，國民黨立委不滿丟標語抗議，隨後國民黨立委鄭天財、費鴻泰不滿，跑到議場中央拆圈票處抗議，藍綠戰場移至圈票處，雙方人馬再度拉扯。 國民黨砸爛圈票處 李進勇人事權進度停擺 (中時 ) #立委 #議場 #國民黨 #國民黨立委 #抗議 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨竹縣立委第二選區民調出爐 林思銘勝出 13:402019/05/25 政治 朱轟阿北嘴狠毒 盼國民黨更好 04:102019/05/26 政治要聞 趙少康估6成韓粉也挺郭董 被嗆爆 08:162019/05/26 政治 藍營內部黑韓部隊多恐怖？他妙喻... 08:592019/05/26 政治 朱立倫參加愛心活動 盼國民黨讓大家更好 09:512019/05/26 政治 遭諷像組籃球隊 殺氣騰騰 賤招百出 國民黨內鬥黑韓 04:102019/05/27 政治要聞 新聞透視》藍綠玩殘好牌 柯坐收漁利 04:102019/05/27 政治要聞 若國民黨不推韓國瑜 名嘴：韓粉寧願投柯P 10:272019/05/27 政治 驚人民調蔡英文大勝藍白 王浩宇：辣台妹加油 16:572019/05/27 政治 國民黨內鬥不利2020 柯參選有優勢 04:092019/05/28 焦點新聞 政治熱門新聞 6／1挺韓造勢掀崩潰潮？韓粉說出真心話… - 政治 侵入韓國瑜辦公室 吳建鴻：用竊盜辦我就好了 - 政治 最新民調 國民黨老二竟不是郭董！ - 政治 61挺韓若逾10萬人 黃暐瀚：初選結束 - 政治 柯P學韓冰這句 王世堅一秒融化 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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