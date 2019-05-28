院長蘇嘉全（左二）進入議場宣布開始投票，國民黨立委（右）不滿丟標語抗議。（姚志平攝）

國民黨立委鄭天財（左下）拆圈票處抗議。（姚志平攝）

藍綠立委戰場移至圈票處，雙方人馬再度拉扯。（姚志平攝）

立法院28日進行中央選舉委員會主委李進勇的人事同意權投票，國民黨立委欲杯葛，民進黨立委要護航，雙方一早搶占議場主席台，並爆發拉扯衝突，院長蘇嘉全進入議場宣布開始投票，國民黨立委不滿丟標語抗議，隨後國民黨立委鄭天財、費鴻泰不滿，跑到議場中央拆圈票處抗議，藍綠戰場移至圈票處，雙方人馬再度拉扯。

國民黨砸爛圈票處 李進勇人事權進度停擺

(中時 )