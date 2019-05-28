靜宜大學師生沉浸在「音樂之森、電影之森、文學之森、懷舊之森」等主題圖書展中，聆聽懷舊旋律，悠然閱讀！（陳世宗攝）

靜宜大學希望所有靜宜人在「蓋夏圖書館」空間中，創造更多記憶，轉換成未來核心價值。（陳世宗攝）

靜宜大學打造閱讀與音樂嶄新空間！「蓋夏圖書館」即日起至6月21日，推出「森之時光」創意特色展，結合館藏黑膠唱片與多肉植物；讓師生沉浸在「音樂之森、電影之森、文學之森、懷舊之森」等主題圖書展中，聆聽懷舊旋律，悠然閱讀！

「聲音可以瞭解歷史軌跡！」靜宜大學校長唐傳義說，蓋夏圖書館「森之時光」創意特色展，重現館藏珍貴的黑膠唱片，也傳承歷史文化，具特殊意義。很多創新概念的形成，需異業結合；期許靜宜學生透過所學專業，以不同型態，喚醒時代記憶，重現「黑膠唱片」價值。

蓋夏圖書館長陳明柔指出，靜宜不僅擁有珍貴史料及豐富館藏文物，加上教育部補助的台灣文史相關圖書及黑膠唱片，及校內外貴人的協助，成就了「森之時光」創意特色展，也獻給即將畢業的學生；希望所有靜宜人在「蓋夏圖書館」空間中，創造更多記憶，轉換成未來核心價值。

蓋夏典藏閱覽組姜義臺說，此次主題以「音樂之森、電影之森、文學之森、懷舊之森」為四大主軸。「音樂之森」展出古典、流行、抒情及搖滾等音樂書籍，傳達音樂無國界、種族及語言隔閡，能以強大感染力，與靈魂產生共鳴！

姜義臺表示，讀者可隨著「電影之森」的電影、影評、美食與音樂、導演作品及電影史等主題書籍，進入電影畫面，與劇情巧妙結合。「文學之森」展出原著劇本及主題曲相關書籍，能回憶戲劇難忘畫面、補齊拍攝未盡之處；也可掃描「QR Code」，感受音樂帶來的感動！「懷舊之森」則傳遞懷舊行旅相關書籍，透過書籍時光隧道，重溫舊夢。

日文系三年級賴玄同說，身處在多肉植物及懷舊氣氛中，看著過往樸實年代，曾帶給很多人無數歡樂及回憶的黑膠唱片、專業耳機及音響，不僅心靈昇華，也是寶貴的經驗！

(中時 )