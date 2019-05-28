台中市警察局第一分局民權派出所警員盧威志帶領的緝毒團隊，對於毒蟲、毒販味道、舉止超敏感，一眼就能看穿，還擁過目不忘的本事，只要抓過的毒犯就不會忘記，號稱是緝毒界的虎豹騎，盛名遠播，當今毒品圈甚至流傳「買毒賣毒，就怕阿盧」，日前警政署表揚「安居緝毒專案」有功人員，盧威志獲「社區反毒網類」獎勵。

盧威志長期於外勤服務，對於刑事案件具有相當高的敏感度，積極經營反毒通報網絡，充分發揮安居專案精神，打造出「西區守護神」的美譽，除此之外，盧員所帶領的緝毒團隊，除了對於毒品的味道相當敏銳，也擁有銳利的雙眼，只要抓過的毒犯就不會忘記，一眼就能看穿行蹤鬼祟的毒蟲，所有毒販在緝毒團隊眼中皆無所遁形，號稱是緝毒界的虎豹騎，盛名遠播，讓毒蟲不敢靠近。

台中市警察局為了掃蕩隱身於社區大樓毒販，提供全民安心生活環境，今年3月5日起至3月19日止配合高檢署與警政署針對查緝不易的社區大樓、製造及栽種、跨境走私等重大毒品犯罪，實施強力掃蕩！共計查獲據為販毒的大樓與社區143處；製造、運輸、販賣毒品之藥頭180人(含未成年9人)、其中經檢察官聲押109人，聲押率約64％、准押率73％。

而除盧威志獲表揚外，台中市警局亮眼的績效獲得行政院評核「機關組」六都第一名。這也是台中市警局繼107年連續2波安居緝毒專案均榮獲全國第1名後，再創佳績榮獲三連霸。

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(中時 )