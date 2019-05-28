有村藍里推寫真獲網友支持。(圖／翻攝自推特)

日本寫真女星有村藍里，是「新生代女神」有村架純的姊姊，不過和清純可愛妹妹相比，她因「暴牙嘴型」外型，飽受批評嘲笑，更被形容像恐龍妹、猩猩、蟑螂等，讓自卑不已的她，砸下將近110萬台幣整容，拔牙、電燒牙齦，甚至切骨，而她努力重生後的新臉孔，受到外界好評，網友從笑她轉為支持，欽佩她的勇氣，有村藍里也變得更有自信，近日她推出的性感寫真，更是絕美到和以往判若兩人。

整型變美的有村藍里日前透露，今年目標是能出一本自己的寫真集，而她也在近日實現願望，《週刊Playboy》邀她到石垣島拍攝泳裝寫真特集，不僅有她在海邊穿比基尼玩水辣照，還有她穿上白襯衫露出內衣，在酒店房間的慵懶照，甜美又性感，她也同時宣布推出限定電子寫真書《Brand New Day》，對比過去被批評嘲笑，現在網友都為她加油打氣，更表示一定會買她的寫真集。

有村藍里整型後更有自信。(圖／翻攝自推特)

有村藍里整容前常被批評嘲笑。(圖／翻攝自日網)

(中時電子報)