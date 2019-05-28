遭指助理開賓利違停 林滄敏求償判敗訴 11:392019/05/28 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立委林滄敏告三立電視報導助理駕駛賓利車違停，高院維持一審判決敗訴。(示意圖／周刊王提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前立委林滄敏因不滿三立電視在4年前報導他的助理駕駛賓利車違停，他提告求償100萬及要求刊登道歉啟事；高院維持一審判決，認定三立記者已向林滄敏求證，並向立院查證有關賓利車的登記資料，客觀上已盡合理查證義務，判決三立免賠及道歉。全案可上訴。 刑事部分，士林地院認定三立新聞許姓及王姓記者輕率撰寫報導，考量記者事後曾報導車主真實身分是企業界大老，並非全無還原事實的誠意，各判拘役30天，但高院認定記者有向林求證採訪，主觀上有相當理由確信車主是林的離職助理，無誹謗故意，改判無罪定讞。 (中時 ) #報導 #三立 #記者 #助理 #林滄敏 也許您會感興趣 推薦閱讀 媒體報導林錫耀嗆賴改規則 蔡辦：非事實 16:092019/05/24 政治 大劉傳逃亡海外 甘比現身笑昔同行「你們亂報導」 18:532019/05/25 娛樂 媒體報導民進黨機密民調 黨中央：與事實不符 00:082019/05/26 政治 違法任大陸社區主任助理 內政部第3波再罰23人 11:552019/05/27 政治 國人登陸任社區主任助理 內政部開罰10萬 20:192019/05/27 政治 樹科大文藝創作獎 14人獲獎 07:052019/05/28 生活 抗議李大維會面波頓 陸外交部糾正記者 21:012019/05/27 兩岸 只准賺大錢不許發大財！嘴砲3字酸爆吉仲 10:372019/05/28 生活 社會熱門新聞 人妻欲斷婚外情 卻收吻乳照報復 - 社會 24歲女律師當街遭砍10刀亡 死因：長的太正 - 社會 這厲害了 道館沙發被撞壞竟成教練偷情鐵證 - 社會 - 中時 國軍漢光演習出包 湖口裝甲旅軍卡撞崗哨15傷 - 社會 太震撼！父母對女大生性羞辱 狂吼：爽嗎？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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