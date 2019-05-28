前立委林滄敏因不滿三立電視在4年前報導他的助理駕駛賓利車違停，他提告求償100萬及要求刊登道歉啟事；高院維持一審判決，認定三立記者已向林滄敏求證，並向立院查證有關賓利車的登記資料，客觀上已盡合理查證義務，判決三立免賠及道歉。全案可上訴。

刑事部分，士林地院認定三立新聞許姓及王姓記者輕率撰寫報導，考量記者事後曾報導車主真實身分是企業界大老，並非全無還原事實的誠意，各判拘役30天，但高院認定記者有向林求證採訪，主觀上有相當理由確信車主是林的離職助理，無誹謗故意，改判無罪定讞。

(中時 )