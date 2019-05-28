史上最凶殘的檢察官顏漢文7年前指示男子陳穎甫，以假車禍及槍擊方式企圖殺害高雄金山寺住持，陳男遭依違反槍砲彈藥等罪判刑9年8月定讞後，他以法律適用錯誤為由聲請再審獲准，高雄高分院改依共同殺人罪將他判刑9年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

至於前檢察官顏漢文2017年已遭判囚14年10月定讞，他已入獄服刑，由於他擔任檢察官不僅婚外情生子，還在買凶殺人遭停職期間酒後駕車，司法院職務法庭痛斥他損害司法尊嚴，判決將他免除檢察官職務、喪失公務員任用資格確定。

63歲顏漢文任職高雄地檢署時，因常幫金山寺前住持處理法律事務，竟圖謀金山寺的控制權，他與同夥找來陳穎甫開車製造假車禍，欲撞死住持釋圓塵不成，後來又唆使陳穎甫寺內槍擊釋圓塵，結果殺人不成，陳男反在現場遭制伏。

陳穎甫遭依持有改造手槍、殺人未遂等罪判囚9年8月定讞，他聲請再審獲准，高雄高分院認為，陳的犯行應從一重罪殺人未遂罪論處，改判刑9年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )