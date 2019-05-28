小王偷吃公司董娘被告判無罪，卻把偷情一事在臉書發文遭判賠40萬。（示意圖/達志影像)

新竹某營造廠李姓董娘，偷情公司一名高姓製圖員，2人2014年就在高男車上大玩車震，還常上摩鐵嘿咻，李女甚至傳裸照供高男欣賞，她的林姓丈夫發現後，怒告高男通姦，卻因證據不足獲無罪，不料高男事後竟將偷情董娘一事在臉書上發文，再被林男提告求償，最後新竹地院認定高男侵害林男配偶權，判賠40萬元。

林男前年發現李姓妻子，與高男互傳曖昧情話訊息與親蜜合照，妻子甚至傳裸照給對方欣賞，經向妻子質問，李女坦承2014年就曾在高男的車上車震，之後平均每個月2人會到摩鐵激戰1至2次，憤而對高男提告通姦，最後因證據不足，高男獲判無罪。

豈料，高男事後竟將與董娘出軌的上傳至臉書，讓在業界小有知名度的林男，身心俱創，再對高男提告 侵害配偶權，求償75萬元。

法官勘驗2人的對話紀錄發現，李女與高男互傳訊「我感受到妳的愛才撐下去的」、「我覺得腳還好、只要有腰力就好」、「老頭我好想你喔」、「霹靂無敵超級愛你」、「你是我唯一愛過的男人」、「打從第一眼見到你，就已經住進了我心裡」等情話，李女甚至還傳自己的裸照及私密照給對方，認定高男已侵害林男配偶權，因此判高男應賠償40萬元。

(中時電子報)