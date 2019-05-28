4台詐騙犯恐遭捷克遣送大陸 外交部：爭取返台受審 11:152019/05/28 中時 楊孟立 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 捷克警方去年初逮捕8名台灣籍詐欺嫌犯涉嫌利用網路電話詐騙中國人，捷克高等法院日前裁定，將其中4名嫌犯遣送到中國。外交部發言人李憲章今天在記者會上表示，我駐捷克代表處將盡全力爭取這些台灣人返台受審目標。 李憲章說，外館和捷克相關單位密切聯繫、確認，盡全力希望爭取國人回到台灣來，也會確保國人基本權益，該做的行使領事探視權和其他行政協助事項 ，法律諮詢，生活基本照護，確保在當地受到公平對待。 李憲章強調，具體有關遣送事項，會再繼續和捷克政府爭取，希望達成爭取國人回台受審的目標。 (中時 ) #捷克 #受審 #國人 #遣送 #憲章 也許您會感興趣 推薦閱讀 自殺成國人第11大死因 衛生局：當事人應出來就醫 11:072019/05/27 生活 違法任大陸社區主任助理 內政部第3波再罰23人 11:552019/05/27 政治 移民署今遣返40名非法外籍移工 18:592019/05/27 社會 國人登陸任社區主任助理 內政部開罰10萬 20:192019/05/27 政治 台灣政情民眾用腳投票－國人任陸社助 政府第3波開罰 04:102019/05/28 話題觀察 政治熱門新聞 6／1挺韓造勢掀崩潰潮？韓粉說出真心話… - 政治 侵入韓國瑜辦公室 吳建鴻：用竊盜辦我就好了 - 政治 最新民調 國民黨老二竟不是郭董！ - 政治 61挺韓若逾10萬人 黃暐瀚：初選結束 - 政治 柯P學韓冰這句 王世堅一秒融化 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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