捷克警方去年初逮捕8名台灣籍詐欺嫌犯涉嫌利用網路電話詐騙中國人，捷克高等法院日前裁定，將其中4名嫌犯遣送到中國。外交部發言人李憲章今天在記者會上表示，我駐捷克代表處將盡全力爭取這些台灣人返台受審目標。

李憲章說，外館和捷克相關單位密切聯繫、確認，盡全力希望爭取國人回到台灣來，也會確保國人基本權益，該做的行使領事探視權和其他行政協助事項 ，法律諮詢，生活基本照護，確保在當地受到公平對待。

李憲章強調，具體有關遣送事項，會再繼續和捷克政府爭取，希望達成爭取國人回台受審的目標。

(中時 )