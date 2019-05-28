北市25日上午6點半，保安警察大隊員警在重慶北路交流道附近進行攔檢勤務，一輛小客車攔查不停，員警朝小客車連開4槍，歹徒仍飛車逃逸。轄區士林警分局與保安警察大隊經過1天查訪，循線在新北市三重區一間旅館內，發現開車逃逸的男子以及他的女朋友，並在房間門外聞到濃濃的安非他命味道，警方趁林開門之際衝入屋內逮捕2人，男子坦承前1天駕車衝撞員警，訊後依毒品危害防制條例、妨害公務罪嫌移送地檢署後續偵辦。

警方表示，40歲林姓男子25日上午開車行經重慶北路交流道附近，發現前方有警察臨檢點，隨即加速逃逸，接著在前方路口被停等紅燈的車陣擋住，林利用車道縫隙加速，員警朝引擎蓋和輪子分別各開2槍，但林仍駕車逃逸。

駕車衝撞警方臨檢點 毒鴛鴦旅館享樂遭逮

警方根據車牌調閱監視器，發現林嫌住在新北市三重區一間旅館，並在門外聞到毒品的味道，趁著林叫女友出門，疑似運送毒品之際，立即衝入屋內，並在房間內茶几上發現安非他命吸食器，並起出海洛因5包共17公克、安非他命4包共17公克以及各式各樣的吸食工具，訊後依法偵辦。

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(中時 )