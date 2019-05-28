桃園市八德區建國文昌至建國福橋街口路段人行道出現積水狀況，警方趕緊疏導交通。（賴佑維翻攝）

桃園市龜山區出現淹水狀況，警方嚴陣以待，封鎖淹水道路。（賴佑維翻攝）

桃園市龜山區出現淹水狀況，警方嚴陣以待，封鎖淹水道路。（賴佑維翻攝）

梅雨第4道鋒面報到，桃園市28日再度降下豪雨，其中林口A8、興業街、山鶯路一帶淹水最深達30公分，桃園市水務局統計，龜山區最大時雨量達42毫米。

因為擔心淹水造成交通狀況，龜山警分局大林派出所員警前往擺放交通錐，並現場指揮管制車輛通行。警方也呼籲民眾切勿強行通過，以免車輛故障，造成損失和産生危險。

另外八德區建國文昌至建國福橋街口路段人行道，因瞬間大雨出現積水情況，四維派出所也擺放交通錐管制該路段，並將警車停放周邊警示民眾。

(中時 )