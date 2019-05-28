梅雨報到 桃園龜山再度淹水 11:442019/05/28 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市龜山區A8站附近淹水，水深最多達30公分。（桃園市水務局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區建國文昌至建國福橋街口路段人行道出現積水狀況，警方趕緊疏導交通。（賴佑維翻攝） 桃園市龜山區出現淹水狀況，警方嚴陣以待，封鎖淹水道路。（賴佑維翻攝） 桃園市龜山區出現淹水狀況，警方嚴陣以待，封鎖淹水道路。（賴佑維翻攝） 梅雨第4道鋒面報到，桃園市28日再度降下豪雨，其中林口A8、興業街、山鶯路一帶淹水最深達30公分，桃園市水務局統計，龜山區最大時雨量達42毫米。 因為擔心淹水造成交通狀況，龜山警分局大林派出所員警前往擺放交通錐，並現場指揮管制車輛通行。警方也呼籲民眾切勿強行通過，以免車輛故障，造成損失和産生危險。 另外八德區建國文昌至建國福橋街口路段人行道，因瞬間大雨出現積水情況，四維派出所也擺放交通錐管制該路段，並將警車停放周邊警示民眾。 (中時 ) #淹水 #交通 #龜山 #民眾 #派出所 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南市三爺溪逢雨必淹 治理工程動土 16:232019/05/24 政治 力行產業道路下雨就中斷 縣府將另闢產業道路 18:082019/05/24 生活 中壢監理站推機車族VR體驗 18:292019/05/24 生活 彰化警察分局3鄉市同步執行清除道路障礙、取締攤販 19:172019/05/24 生活 砍車格沒配套 民怒機車無處停 04:102019/05/25 地方新聞 偷車賊迷路 行跡可疑被警逮 14:252019/05/25 社會 警大女實習所長英文溜 助觀光客順利解決車禍 16:272019/05/25 社會 大園警分局埔心派出所長交接展新氣象 13:382019/05/27 社會 男童迷路 女警問到關鍵電話 18:162019/05/27 社會 「想再被貴所逮捕一次」這派出所google評論超浮誇 所長說... 00:032019/05/28 社會 社會熱門新聞 人妻欲斷婚外情 卻收吻乳照報復 - 社會 24歲女律師當街遭砍10刀亡 死因：長的太正 - 社會 這厲害了 道館沙發被撞壞竟成教練偷情鐵證 - 社會 - 中時 國軍漢光演習出包 湖口裝甲旅軍卡撞崗哨15傷 - 社會 太震撼！父母對女大生性羞辱 狂吼：爽嗎？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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