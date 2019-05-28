一名女大生經期不順，吃事前避孕藥調整，竟遭爸媽痛打痛罵：「婊子」、「妳一個女生怎麼這麼骯髒！」，引起廣泛討論。另一名女網友也曾遭到父母「性羞辱」，只因包包裡有驗孕試紙的包裝就被吼：爽嗎？讓這名女網友感嘆，這輩子都不想原諒。

設計系女大生在Dcard發文，說自己因為熬夜做作業導致經期亂掉，吃了4個月事前避孕藥調經；父母發現後質疑她交男友發生關係，還罵她「妳一個女生怎麼這麼骯髒！」，甚至被載去婦產科驗處女膜，還在男醫師面前被說是「婊子」。

這篇文章引發網友熱烈討論，另一名網友感嘆，「這些為人父母的，對自己女兒講出破麻婊子這種詞，真的都不用經過思考也不用負責的耶，這勾起我一些傷心往事」。

女網友表示5年多前還在大學唸書，有交往多年的固定男友，避孕很謹慎，月經如果延遲，會第一時間確認狀況。當爸媽從她包包翻出驗孕試紙的包裝，媽媽哭喊教育失敗，怎會教出這樣隨便給人睡的女兒，說被知道不是處女就沒人會娶，還質問她：爽嗎？做那種事爽不爽啊？

爸爸則認為她想用身體挽回男友，還說「做這種事就代表你們的關係已經走到盡頭了啦，男生以後不會要妳了」，更說她丟臉丟到家，以後除了去學校不準再出門。

女網友感嘆，自己認認真真經營的感情，在父母眼裡，都只是用肉體去換來的。儘管事隔5年，當初的一字一句還是記得清清楚楚，如今想起還是氣得想哭，當年爸媽對她的性羞辱，這輩子都不想原諒。

(中時電子報)