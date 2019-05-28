國民黨總統初選擬參選人朱立倫28日拜會台南市議會，與議長郭信良相談甚歡。朱立倫還說，國民黨初選將於6月10日定案，之後大家就是公平競爭，希望國民黨是比好不比爛，推出最強的候選人，他也會全力以赴，希望大家都能團結一致，在過程中不要有紛擾，不要有任何的傷害，最後能夠推出最好的候選人。

針對韓國瑜民調下滑，郭台銘、朱立倫的民調上來，他也認為，他最關心的不是個人，最關心的是國民黨整體的民調有沒有上來；在過程中，也不要造成彼此的傷害，彼此互相鼓勵加油，就像他也會給韓市長加油，也會給郭董事長加油。

至於外傳郭王配邀朱擔任閣揆，以及郭台銘找他擔任副手一事，朱立倫強調，他還沒見過郭台銘，現在任何的傳言都只是傳言，最重要還是自己加油努力，他相信過程當中自己的努力最重要。

朱立倫還表示，雖然他已經沒有擔任市長，但過去有8年桃園縣長、8年新北市長經歷，可以與台南市有交流的機會，加上與郭議長又是舊識，因此才會前來拜會。

(中時 )