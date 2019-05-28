台中1名30歲「母胎單身」的鄭姓男子透過通訊軟體交友，卻落入詐騙集團陷阱，直奔超商欲購買新臺幣3萬元遊戲點數，幸好遇到熱心店長與熱血員警的協助，讓1個月賺不到3萬元的鄭男如夢初醒，保住辛苦錢倖免遭受詐騙。

台中市警察局第三分局勤工派出所5月25日16時至18時獲一家超商店長報案，疑似有人遇到詐騙，欲購買3萬元遊戲點數。員警到場時，店長告知該名男子他報案後，男子轉而離去，員警擔心他轉到其他間超商匯款，詢問男子特徵後，鍥而不捨於周遭巡視，於不遠路口處發現該名男子。

鄭男吞吞吐吐表示為了玩線上遊戲才要購買3萬元的點數，員警一聽便察覺有異：「我也有在玩，不需要這麼多點數啊，不可能買到上萬啦!」在員警諄諄善誘下，終於坦承是在通訊軟體上接獲交友訊息，「只要付3萬元入會費，就會幫忙介紹女朋友！」

鄭男坦承，因從未談過戀愛，一時意亂情迷，興沖沖直赴超商購買點數，想加入會員認識女朋友，員警一聽就知道是典型的詐騙手法，告知鄭男此為常見詐騙手法，要他切勿上當，鄭男一開始不相信，俟警方將鄭男帶返所後查證該確為詐騙訊息，鄭男終於驚覺自己遇到詐騙集團了！

鄭男一再感謝員警，因為新台幣3萬元對他而言，幾乎是他1個月的薪資，還好有員警幫忙，守住他的辛苦錢。員警也提醒他，網路上交友點數付費是老梗的詐騙手法，千萬不要再上當了。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )