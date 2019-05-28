台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜都是熱門的2020參選人，由於近日傳出，日前柯到高雄中學演講，高市府有人打電話到學校，以致校長不能出席該場演講。對於外界關心兩人交情是否生變？柯今表示「政治是一時的，朋友是永久的」，而且也不見得就是韓國瑜下令（不准校長出席）。

有媒體今報導，柯文哲這個月到雄中演講，原本這場活動敲定時，校長謝文斌相當歡迎，也表示自己會出席，結果演講前夕，高市教育局卻打來關切電話，認為雄中若接待柯，恐怕被解讀成「挺柯」，所以最後改成學生、校友名義主辦，謝文斌也未出席。

對此，柯文哲表示，他的個性是比較不會去管細節，北市府官員實在很快樂，一開始就跟他講不必服務政治、政黨，更不必服務市長，就照他們專業去做，用這種態度就好，但台灣政黨壁壘分明、派系分明，2000年後台灣政治最大問題就是文官制度崩壞。

不過柯文哲也說，明朝東廠殺一大堆人，也不一定是皇帝下令，常常那就是氛圍；他當年也是愛滋案、國科會案K得滿頭包，想一想這是馬英九下令嗎？當然不會是嘛，我那時候還那麼小咖，這就好像免疫系統，白血球自動自發，不是一個很好、很健康的國家。

意指高市府官員私自揣摩上意？柯文哲說：「第一點，我不知道，第二點，我不想知道，第三點，我也不在意。」

至於兩人交情是否生變，柯文哲說，也沒什麼不好，政治是一時的朋友是永久的，很多事當時看天崩地裂，但後來事過境遷、雲淡風輕，「老實講我發現我59歲，但心態快100歲了」，就是對這些世俗一切不太在意了，不過他覺得主要理由是自己當過17年台大外科加護病房主任，對他的性格影響很大。

(中時 )