坦言「很不想選總統」柯P：別人領導國家更危險

台北市長柯文哲日前表示，宣布參選與否的時間點要從6月延後至8月，媒體今關注他為什麼舉棋不定，尤其去年九合一選舉，柯只請假15天跑選舉，此次是否也可能最後才宣布，15天夠嗎？他表示，選總統有一定的時間表，但「我一生都在創造奇蹟」，雖每次奇蹟沒保證下次奇蹟還會成功，但對他來講就是儘量。

對於外界關注他為什麼舉棋不定，柯文哲表示，應該專訪的時候再來說，可是他心裡很多想法也不能拿出來講。講真的，這不是正常國家該有的，如果現任總統做得很好，其實也不用很好，支持度有40％，所有事情都沒有了，「正常國家選連任很少輸掉，怎麼會搞成這樣，我覺得還是不對。」

由於一份民調顯示，如果民進黨推派前行政院長賴清德出馬參選，柯文哲可能吸走4成選票，對此他說，每一項都是動態的，自從有韓國瑜後，台灣開始進入極端政治，天氣上有極端氣候，政治上有極端政治，淺碟文化加上網路發展，流動性很大。

媒體追問，會在倒數15天才宣布嗎？柯文哲說，選總統有一定時間表，可是他發現上次選舉經驗，他真的只花15天，其他都在工作，當天選完開票太晚，隔天真的還是12點爬回來北市府，因為要辦雙城，都在開會。2018真的對市政干擾很少，選完也很平順接上去在走，其他縣市選舉換人的，就像蛇脫皮，震動期蠻大的，停擺很久，很多地方政府停擺大半年。

問題是，15天拿來選總統真的夠嗎？柯文哲竟說，反正我一生都在創造奇蹟，2014九合一、世大運、2018兩黨夾殺沒死還是奇蹟；至於2020能否再創造超越韓流的奇蹟？他則說，每次奇蹟沒保證下次奇蹟還會成功啊，對他來講就是儘量，「我做事已經不需要信心，就這樣做，我們對勝敗不是那麼在意，我們這種心態太可怕了！」

(中時 )