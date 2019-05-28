59歲的李先生，幾乎天天抽煙、喝烈酒，平均2至3天就抽掉一包菸，喝掉一瓶高粱酒。20年下來，突然感覺吞嚥卡卡，就醫後確診為第三期食道癌。

根據國健署統計，2016年共有2431人罹患食道癌。林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師洪宗民表示，雖然食道癌是男性第六大癌症，但其5年存活率比所有癌症的平均值（42.77％）更低，僅17.36％，危險因子包括抽煙、喝酒、胃食道逆流。

以李先生為例，抽煙、喝酒已成為他的日常習慣。確診食道癌後，他配合醫院的質子治療，開始戒菸戒酒。完成治療後，5、6公分的腫瘤已消失無蹤，他也擺脫了菸癮、酒癮。

食道癌早期並無症狀，一旦腫瘤變大、食道通路變狹窄，就會出現吞嚥卡卡的感覺。洪宗民表示，若為第一期食道癌，可以內視鏡或手術切除；第2、3期食道癌，則需採取放射、化學治療加手術；若為晚期，則採取放射、化學治療。

洪宗民表示，目前並無研究顯示篩檢對於食道癌的重要性，但若民眾有高頻率的抽煙、喝酒習慣，建議每半年進行一次內視鏡檢查，以利及早發現。

針對癌症的放射治療，洪宗民表示，目前健保給付大部分的光子治療，但因食道位於心、肺附近，可能對其產生負擔。若不採取常規治療，亦可自費進行質子治療，降低周邊器官接受到的劑量。以食道癌為例，需進行25至28次的治療，每次治療費約3萬多元，副作用包括治療部位卡卡、有疼痛感，但一段時間後即可緩解。

(中時 )