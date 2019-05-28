俗話說男人在「娶某前生兒後」運氣會大漲，果不其然，暴龍替補後衛范維利特在兒子生下後突然神勇起來，幫助暴龍在2連敗之後4連勝淘汰公鹿，取得和勇士爭奪總冠軍的資格。勇士教頭科爾今日調侃的表示，希望打總決賽的時候范維利特不會再有小孩出生了。

范維利特在季後賽的確是判若兩人，首輪與魔術的5場比賽場均7.2分，次輪打七六人的7場比賽場均僅有2分，2場比賽得分掛蛋。東區決賽前3場總共只得到10分，場均3.3分，最大原因是老婆待產，他只能在家裡與球場之間奔波，蠟燭兩頭燒，狀態怎會好。

直到小孩出生後，范維利特的心中大石頭終於放下，東區決賽第4戰投進3顆三分球，13分、6助攻；第5戰飆進7顆三分球攻下21分，第6戰又砍進4顆三分球得到14分，3場比賽三分球17投14中，投籃命中率高達8成以上，實在太恐怖了。

科爾說，很明顯看得出來，范維利特的小孩生下後他改變了暴龍與公鹿系列賽整個戰局，希望者種事情不會在總決賽再次發生了。

(中時電子報)