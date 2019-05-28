在國民黨縣議員蔡文益要求下，縣府祕書長林茂盛直接站在縣長林姿妙身邊一同答詢。（胡健森攝）

宜蘭縣議會28日進行最後一天的縣長施政總質詢，國民黨縣議員給前三天慘遭修理的縣長林姿妙「雪中送炭」，不時給林姿妙加油打氣，並肯定林姿妙的施政方向，議長張建榮更表示，議員如果不尊重縣長，縣長也就不用尊重議員。

宜蘭縣議會最後一天的施政總質詢排的都是國民黨籍縣議員，縣議員蔡文益一開頭就表示，「走攤」文化沒有什麼不好，不要像一些民代被民眾批評說，「選上穿上了西裝就忘了基層」，林縣長勤於跑攤代表著是一位親民的縣長，他呼籲林姿妙不要受到部分議員的批評而動搖，支持者仍會繼續支持，自己的步驟不要打亂；對於施政總質詢首日縣府祕書長林茂盛被安排坐在林姿妙身邊遭到質疑及批評，蔡文益則表示，包括台北市、新北市等鄰近縣市都是如此，林茂盛是個好人才，林縣長用人唯才值得肯定，有什麼好挑剔的？他更當場請示議長，讓林茂盛再度站上報告台，直接站在縣長旁邊一同答詢。

縣議員黃浴沂則表示，免費營養午餐政策如果真的不好，那議會就直接記名表決，看那些反對的議員敢不敢？俗話說「人情留一線，日後好相見」，人的相處是「互相的」，對於故意刁難的議員，以後如果有事請託，縣長就根本不用理會。

蔡文益也接著說，免費營養午餐一定會排擠到預算，但如果排擠掉的「蚊子館」的經費有何不可？「養孩子總比養蚊子好」，林姿妙上任5個月以來，縣府的債務不僅沒有增加，另外還償還了1.2億元的債務，這樣還有什麼好說嘴的？何況縣府積欠的債務又不是林姿妙借的，「黑狗偷吃卻要找白狗算帳」，哪有這樣的道理？

(中時 )