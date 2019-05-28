日前一對陸籍夫婦來台環島旅遊，不料因行程太晚飯店已休息無法辦理入住手續，夫妻二人在外淋了一個多小時的雨仍找不到落腳處，只好報警請求協助，在警方協助下終於找到空房，夫妻二人喜出望外，覺得這意外的插曲更豐富了他們這次的旅遊，旅宿業者還因為是警方介紹而大方的給予優惠，讓他們夫妻覺得台灣人都好親切。

台中市警察局第二分局文正派出所警員顏家彬、連振維於5月26日23時30分許巡邏勤務途中，接獲民眾報案於北區成功路與福隆街口需要協助，警方抵達後，原來是一對來自大陸廣州的馬姓陸籍夫婦，因為嚮往寶島的人文風情，所以特安排假期來台環島旅遊，但玩的太盡興以致行程拖得太晚而錯過了最後辦理入房手續的時間，連絡飯店人員都無沒人接聽電話，只能站在飯店門外乾等。

二人雖然嘗試找尋附近的飯店但都已客滿，兩人已經在附近繞了一個多小時找空房，又遇上大雨，實在是走投無路了才會報警想請警方協助，所幸遇到警員顏家彬，日前也協助過一位從苗栗南下台中求醫而找不到落腳處的老婦，這次向陸籍夫婦談妥解決辦法後，撥打電話至轄內的旅宿業者，詢問多家後才問到有一間空房，老闆也因為是管區介紹給的，大方的給予打折優惠，待訂房確認後就載送夫婦前往飯店休息。

警方熱心協助到異國旅遊的陸籍夫婦，不僅使他們對台灣警察親切的態度印象深刻外，也頻頻致謝，因為警方及時伸出援手，讓他們在風雨交的夜晚不致於流落街頭，旅宿業者聽聞後也感到與有榮焉！

(中時 )