中央氣象局在今(28)日10時47分針對「新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時45分止，提醒該區域民眾須慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

中央氣象局提醒，大雷雨發生時，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，山區易發生坍方、落石、土石流。

示警區域

新竹市：東區、北區、香山區。

新竹縣：竹北市、新豐鄉、寶山鄉、峨眉鄉。

苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉。

臺中市：西屯區、南屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、大雅區、外埔區、大安區、大肚區、龍井區。

彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、埔鹽鄉、芳苑鄉。

(中時電子報)