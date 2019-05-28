有名網友表示，她媽媽是狂熱韓粉，一直魯她call in挺韓。(擷取自韓國瑜後援會)

高雄市長韓國瑜鬆口參選總統後，首場總統初選造勢，6月1日將在總統府前凱道登場，各地韓粉都很興奮，花蓮韓粉甚至自主性串連，分頭北上挺韓。有名網友困擾的表示，她媽媽是狂熱韓粉，一直魯她也要call in挺韓。她也表示，6月1日凱道造勢，她和她弟弟要當韓粉們的司機，「真的敗給歐巴桑了！」

韓國瑜對2020表態「Yes IDo」後，頓成箭靶，全台挺韓基層不捨，決定6月1日前進總統府凱道，展開「決戰2020．贏回台灣」韓國瑜首場總統初選造勢活動。消息一出，各地韓粉都很興奮，號召同好當天現身力挺韓國瑜。

有網友在韓國瑜後援會發文指出，她最近很困擾。因為她媽媽看到高雄林小姐的call in後，一直魯她也要call in挺韓，並要她call in進去後就大喊「韓國瑜選總統」、「韓國瑜凍蒜」、「非韓不投，沒韓郊遊」。

該網友也表示，她阿母是狂熱韓粉，每一場韓國瑜的活動都參加。至於6月1日凱道造勢，該網友說她和弟弟要當這些韓粉一姐們的司機，「真的敗給歐巴桑了」。這番話也讓不少網友笑了。

(中時電子報)