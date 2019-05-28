韓國瑜說，經過交叉查證，從教育局長到雄中校長，絕對沒有打電話阻擋柯文哲演講這件事情。（林宏聰攝）

媒體報導，本月中柯文哲到高雄中學1場演講，疑因高市教育局1通電話，讓原本答應出席的校長臨時決定缺席，質疑韓市府卡柯；對此，韓國瑜28日受訪鄭重澄清「絕無此事」，他甚至表示，歡迎柯文哲和其他有志於參選總統的人都來高雄走走，「南部人的聲音，真的要讓下屆總統候選人聽到」。

韓國瑜說，經過交叉查證，從教育局長到雄中校長，絕對沒有打電話阻擋柯文哲演講這件事情，他重申，歡迎柯文哲市長來高雄，聽聽南部人的聲音，他絕對不會做這種小動作，「這不是韓國瑜的個性，也不是高雄市政府新團隊的個性，請柯P市長一定要相信」。

韓國瑜也表示，其他有志於參選總統的人，歡迎都來高雄、南部走一走，南部人的聲音，真的要讓下一屆總統候選人聽得到。

此外，針對6月1日凱道韓粉大會師傳出有人以請吃飯動員，韓國瑜強調他完全不知情，這是幾十個後援團體自發性舉辦，他們非常擔憂中華民國前途、台灣的未來，透過幾個朋友跟他聯絡，他是被動參加。

韓國瑜再次呼籲，要請客、吃飯、花錢動員的，拜託千萬不要，希望這場是完全自發性的，讓最純真、熱愛中華民國的這批真正的好朋友來凱道，大家一起來分享，聽聽他的報告，感受一下不同的人的論述，呈現最單純的那一面比什麼都重要。

(中時 )