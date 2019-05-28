氣象局表示，今（28）日鋒面由北而南快速移動，各地都有不小的雨勢。明天鋒面南移至巴士海峽附近，各地降雨趨緩，但東半部及午後中南部山區，仍要注意局部雷陣雨及較大雨勢。鋒面過後的東北風也會帶來較涼空氣，北台灣感受稍涼至舒適，氣溫為攝氏22至26度，中南部晨間略有涼意，溫度22至30度，東半部約23至27度。

氣象局說，周四、周五東北風減弱，風向先轉偏東風再轉東南風，各地天氣趨於穩定，僅東半部仍有局部短暫陣雨，午後西半部山區也需留意小範圍短暫雷陣雨。而隨著降雨緩和、風向轉變，各地氣溫會有明顯回升。

進入6月後，周末至下周一（6月1日至3日）鋒面位於台灣北部海面，呈現近似滯留狀態，大氣不穩定，西半部清晨有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有小範圍的降雨，午後因熱力作用，各地皆有局部較大雨勢。

氣象專家吳德榮也在個人專欄表示，今晚至明日鋒面結構減弱、降雨趨緩，但各地仍有局部陣雨的機率，應注意其中可能有局部較大雨勢，天氣也會繼續偏涼。且根據最新氣象模式模擬顯示，周四、周五各地為多雲時晴，天氣回暖、白天微熱，午後山區有局部陣雨或雷雨、並可能擴展至鄰近平地。

此外，周六至下周一滯留鋒在北部海面徘徊，台灣仍在暖氣團內、氣溫偏暖，但天氣較不穩定、容易降雨。加上偏南風及地形所造成的輻合作用，以及午後熱對流影響，都可能激發局部陣雨或雷雨，並且可能有較大雨勢出現，民眾須注意最新天氣預報。

(中時 )