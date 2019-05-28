國民黨總統提名初選參選人、前新北市長朱立倫今天在台南行腳，一早在前立委、妻舅高思博陪同下，到知名小吃「阿憨鹹粥」吃早餐。由於他昨晚臉書貼文反諷蔡英文的基本工資3萬元主張，他說，4年前他提出調漲基本工資到3萬元政見，帶動國內企業加薪風潮，被蔡批評可以得諾貝爾獎，其實這是很多諾貝爾獎得主的主張，現在蔡總統提出基本工資3萬元政見，他樂觀看待，「如果蔡總統真的因此得了諾貝爾獎，不用給我，自己留著就就好」。

朱立倫說，蔡政府提出將基本工資調到3萬元，這項主張他在4年前競選時即提出，他認為，把基本工資快速提升至3萬，可望帶動國內加薪風潮，當時蔡英文不僅堅決反對，還批評這樣做會成功的話，就可以得諾貝爾獎。

朱立倫說，他當時回應，這個方法是很多諾貝爾獎得主提出來的，只是蔡英文可能並不了解，沒想到現在反倒要「拿香對拜」，採用朱立倫過去的主張，朱立倫說，「我也很歡迎，如果蔡總統因此得到諾貝爾獎的話，她自己可以保留」。

(中時 )