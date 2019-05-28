國民黨基隆市立委黨內初選進入最後階段，參選人黃希賢尋求支持。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市立委黨內初選進入最後階段，參選人黃希賢26日起，站上吉普車前往市區掃街懇託市民朋友支持，沿路不少熱情的民眾揮手比讚加油打氣，黃希賢也頻頻彎腰鞠躬拱手感謝，希望大家能給政治素人一個機會，讓他能為基隆注入企業的DNA並帶進立法院，真正全力拚經濟、真正為未來發展奠定根基並帶來看得見的新希望。

黃希賢說，這段時間走遍基隆的大街小巷，聽見了來自百行百業以及基層百姓最真實的心聲，「拚經濟」是大家心中唯一的期盼，更是解決國家與基隆市當前所遭逢的瓶頸與困境的唯一答案，他來自航運界、企業界對於「港都」基隆有絕對信心可以貢獻點心力，無論在港埠建設、經濟發展、交通與教育文化等各個面向都已經有完整規畫，對於基隆未來的發展已胸有成竹。

距離初選民調只剩下最後幾天時間，黃希賢表示，希望大家在6月2、3、4日若接到民調電話時，請回答「唯一支持黃希賢！」同時也提醒大家注意電話民調「有效」的定義，許多不了解的人都以為回答完或隨意回答就算任務完成了，甚至以為聽到人名選項裡沒有支持的人便隨意選擇其他人。

他強調，請大家注意只要對方提及到任何有「候選人名」選項的問題時，無論如何都請記得回答「黃希賢」，若因為沒有回答「黃希賢」的名字可選而選擇其他人，就會減少一份對黃希賢最有效的支持民調。

他還說，這通民調電話並不會擔誤太多時間，請所有支持者耐心好好回答完全數問題，這樣這一份民調才能算完成，再次感謝大家對於黃希賢的支持，也希望有機會能與大家一起為了基隆的未來共同打拚。

(中時 )